Wer am Wochenende gerne einen Ausflug in die Sonne macht, der muss im Südwesten wohl hoch hinaus. Meteorologen rechnen mit einer zweigeteilten Wetterlage im Land.

red/dpa/lsw 16.01.2026 - 06:46 Uhr

Sonnenanbeter müssen in Baden-Württemberg einen Ausflug in den Schwarzwald oder auf die Schwäbische Alb einplanen, um dem Dauergrau zu entkommen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet am Sonntag mit einer zweigeteilten Wetterlage im Südwesten: Während sich in Höhenlagen häufig die Sonne zeigen soll, bleibt es im Tiefland wegen Nebel und Hochnebel wohl dauerhaft grau.