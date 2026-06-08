Der Wochenstart beginnt vielerorts freundlich, doch das bleibt nicht so. Im Laufe des Tages kippt das Wetter in mehreren Landesteilen spürbar.
08.06.2026 - 08:40 Uhr
In Deutschland startet der Montag in vielen Regionen noch freundlich, im Osten und Südosten sogar oft sonnig und sehr warm. Gleichzeitig gelangen vor allem die westlichen Landesteile zunehmend in den Einfluss eines Tiefs bei Island. Damit steigt vor allem ab dem Nachmittag das Risiko für Schauer und einzelne Gewitter, lokal mit Starkregen, kleinkörnigem Hagel und kräftigen Böen.