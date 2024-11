Kurz sah es laut Wetterprognosen so aus, als würde Stuttgart der erste Schnee erwarten. Der lässt aber noch auf sich warten – trotz stark abfallender Temperaturen.

Nachdem es laut Wetterprognosen zunächst so aussah, als würden in Stuttgart die ersten Schneeflocken fallen, zeichnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) jetzt ein etwas anderes Bild für die nächsten Tage. Demnach fallen die Temperaturen zwar weiter deutlich ab, mit Schnee sei aber zunächst nicht zu rechnen. „Oberhalb von 1000 Metern könnten Schneeflocken auftreten, aber nicht im Stuttgarter Stadtgebiet“, sagt DWD-Meteorologe Thomas Schuster.

Die kälteste Nacht in den kommenden Tagen sei die auf Mittwoch – aber selbst da dürften die Temperaturen zumeist über dem Gefrierpunkt bleiben. „Glätte ist auch deshalb unwahrscheinlich, weil wir kaum Niederschläge erwarten“, so Schuster. Leichter Bodenfrost sei dennoch nicht auszuschließen. Zwar soll es am Montagabend eine kleine Regenfront über Stuttgart ziehen, doch für Glätte ist es da noch zu warm.

Die Winterklamotten dürfen trotzdem spätestens jetzt hervorgekramt werden. Denn auch die Höchsttemperaturen in Stuttgart und Region bleiben laut DWD vorerst im einstelligen Bereich. „Wir rechnen am Mittwoch mit bis zu fünf Grad, die Tage darauf mit nicht mehr als acht oder neun Grad“, sagt Schuster.

Nebel statt Sonnenschein

Sonnenstunden wird es trotz fehlendem Niederschlag nur wenige geben, prognostiziert der DWD. „Wir erwarten eine hochnebelartig-bedeckte Lage, ähnlich vergangener Woche“, sagt Schuster.

Ein ähnliches Bild dürfte auch den Rest Baden-Württembergs erwarten. Statt eines sonnigen Herbstes wird es für die Menschen im Südwesten in den kommenden Tagen eher matschig-trüb, hieß es. Im Laufe der Woche rechnen die Wetterexperten mancherorts mit dichten Wolken und leichtem Regen. Mitunter sorgt Nebel für schlechte Sicht – weniger als 150 Meter weit.