Das Wetter in Stuttgart zeigt sich in den kommenden Tagen von seiner abwechslungsreichen Seite. Während der Feiertag noch wechselhaft ist, dürfen sich die Stuttgarterinnen und Stuttgarter auf ein sommerliches Wochenende freuen.

Freundliches Wetter am Vatertag in Stuttgart

Wer an Christi Himmelfahrt einen Spaziergang oder eine Wanderung plant, kann beruhigt aufbrechen: Das Wetter bleibt am Feiertag weitgehend freundlich – auch wenn der Himmel nicht azurblau sein wird. „Ein kleiner Schauer ist am Vormittag möglich, im Tagesverlauf bleibt es aber weitestgehend niederschlagsfrei“, sagt Marco Puckert, Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst (DWD). Die Temperaturen erreichen am Donnerstagnachmittag bis zu 21 Grad, in der Innenstadt sind auch 22 Grad möglich.

Hochdruckgebiet bringt Temperaturen bis zu 30 Grad nach Stuttgart

Am Freitag macht sich ein Hochdruckgebiet aus Westeuropa bemerkbar. „Die Luft wird deutlich wärmer, das Wetter stabilisiert sich“, so der Meteorologe. Zwar ziehen vereinzelt Quellwolken durch, doch es bleibt sonnig und trocken. Die Temperaturen steigen deutlich – auf bis zu 27 oder 28 Grad.

Der Samstag wird aus meteorologischer Sicht der freundlichste Tag des verlängerten Wochenendes. Bei frühsommerlichen Werten von 28 bis 29 Grad – in der Innenstadt sogar bis zu 30 Grad – scheint überwiegend die Sonne. „Allenfalls ein paar Schleierwolken ziehen durch, zum Abend hin wird es etwas wolkiger“, so der DWD-Experte. In der Nacht zum Sonntag könnten dann erste Schauer aufziehen.

Gewitter und Schauer drohen am Sonntag

Am Sonntag macht sich über Stuttgart der Einfluss eines aus Westen näherkommenden Tiefdruckausläufers bemerkbar. „Nach aktuellem Stand ist mit Schauern und einzelnen Gewittern zu rechnen“, sagt Puckert. Die Luft bleibt schwülwarm – typisches Gewitterwetter. Wie kräftig die Schauer tatsächlich ausfallen, bleibt abzuwarten.