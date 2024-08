Hochsommerliche Temperaturen von bis zu 33 Grad können die Stuttgarter am Wochenende erwarten, teilt der Deutsche Wetterdienst (DWD) auf Anfrage mit. Viel Sonne und ein fast wolkenloser Himmel sorgen dafür, dass sich die Luft nach und nach erwärmt. Dadurch kann es im Stadtgebiet schwül und drückend werden. „Es zieht ab und zu mal ein Wölkchen vorbei“, erklärt Sarah Müller vom Deutschen Wetterdienst. Abkühlung oder gar Schauer bringen sie aber zunächst nicht.

Montag wird der heißeste Tag

Die Temperaturen steigen an und erreichen am Montag ihren Höhepunkt. Am Samstag werden 31 Grad erwartet, am Sonntag bis zu 33 Grad. „Am Montag wird dann noch einmal eine Schippe draufgelegt, da geht es dann bis auf 34 Grad hoch“, so Müller. Dabei bleibt der Himmel nahezu wolkenlos. Am Dienstag soll es zunächst bei 34 Grad bleiben, am Nachmittag könnten aber einzelne Quellwolken für erste Schauer, eventuell auch Gewitter sorgen. Am Mittwoch kommt es dann zum Wetterumschwung, der Schauer und Gewitter mit sich bringen wird, so die Prognose des DWD. In den Folgetagen kühlt es ab.

Nachts nur bedingte Abkühlung

„Dadurch das wir wenig Wolken haben, kann die Hitze nachts noch einmal ausstrahlen“, so die Sprecherin des DWD. Für die Nacht von Samstag auf Sonntag sind 16 Grad vorhergesagt, für die Nacht von Sonntag auf Montag etwa 17 Grad. Um sich für die heißen Tage zu wappnen, empfiehlt Müller, den Schatten aufzusuchen. Wer kann, sollte sich im Freibad oder am See abkühlen. Bei diesen Temperaturen gilt natürlich auch: gut eincremen und viel trinken.