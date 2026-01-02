Am Freitagabend setzte in und um Stuttgart leichter Schneefall ein. Da sich die Temperaturen um den Gefrierpunkt bewegen, müssen Autofahrer mit glatten Straßen rechnen.

Der Winter zeigt sich in ganz Baden-Württemberg zum Wochenende hin weiter von seiner kalten Seite. Am Freitagabend setzte auch in Stuttgart leichter Schneefall ein. Die Temperaturen lagen dabei um den Gefrierpunkt. Vorsicht ist daher geboten: es droht aufgrund des bereits kalten Bodens Glätte auf den Straßen.

 

Wie der Deutsche Wetterdienstes (DWD) bereits am Freitagmorgen ankündigte, fielen im Südwesten ab dem Nachmittag bis in den Niederungen 1 bis 2 Zentimeter Schnee.

Nächte werden eisig

Und es bleibt winterlich in Baden-Württemberg: In der Nacht zum Samstag ziehen noch ein paar vereinzelte Schneeschauer durch, danach bleibt es niederschlagsfrei. Ab Samstagabend wandern die Werte von Tag zu Tag immer tiefer in den Keller. Minus 10 Grad erwarte der DWD für die Nacht zum Sonntag. Bereits minus 15 Grad sollen es in der Nacht zum Montag werden. „Ab minus 10 Grad spricht man vom strengen Frost“, sagte der DWD-Sprecher.