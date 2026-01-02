Am Freitagabend setzte in und um Stuttgart leichter Schneefall ein. Da sich die Temperaturen um den Gefrierpunkt bewegen, müssen Autofahrer mit glatten Straßen rechnen.

hej/dpa/lsw 02.01.2026 - 18:59 Uhr

