Die kommende Woche wird trüb. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet mit Regenschauern, auch zu Gewittern kann es in der Region Stuttgart kommen.

David Wirth 14.07.2025 - 11:32 Uhr

Bereits am Montagvormittag soll es in Stuttgart zu leichten Regenfällen kommen. Marco Puckert, Wetterexperte des Deutschen Wetterdienstes (DWD), sagt: „Am Nachmittag kann es zu kräftigeren Regenschauern kommen, auch vereinzelte Gewitter sind möglich.” In der Region Stuttgart können kleinräumige Unwetter stellenweise auch zu höheren Wasserpegeln am Neckar führen. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist laut DWD aber niedrig.