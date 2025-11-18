Klirrende Kälte am Dienstagmorgen lässt die Frage aufkommen: Fällt in Stuttgart bald der erste Schnee?
18.11.2025 - 08:37 Uhr
Temperaturen um den Gefrierpunkt haben am Dienstagmorgen für erste richtige Wintergefühle in Stuttgart gesorgt. Und viele werden sich unweigerlich die Frage gestellt haben: Fällt jetzt etwa der erste Schnee? Die Frage lässt sich nicht ganz eindeutig beantworten – zumindest, wer darauf hofft, eines Morgens beim Blick aus dem Fenster den Kessel von einer zarten Schneedecke bedeckt zu sehen, muss wohl noch etwas Geduld mitbringen.