Die Woche hielt bisher sommerlich warmes Wetter und perfekte Freibadtemperaturen bereit. Doch sind Freibad, Grillen und Eis essen bei Sonnenschein auch am Wochenende drin? Wir haben bei den Experten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) nachgefragt.

Am Freitag bleibt es laut einem Experten des DWD im Raum Stuttgart zunächst bei größtenteils sonnigem Wetter und bei Temperaturen von bis zu 29 Grad. Allerdings können sich nahe der schwäbischen Alb im Tagesverlauf Schauer und Gewitter bilden, was wiederum auch Teile von Stuttgart betreffen kann. Die meisten Unwetter bleiben aber eher in Richtung Alb, wodurch dort auch vereinzelt Starkregen bei Temperaturen bis zu 25 Grad in den Hochlagen möglich sei .

In der Nacht zum Samstag halten sich vor allem südlich der Donau weitere Schauer und Gewitter. Im Raum Stuttgart bleibt es laut dem Experten voraussichtlich niederschlagsfrei. Im Laufe des Samstags sei es allerdings wieder möglich, dass sich vereinzelt Schauer und Gewitter bilden – vor allem in Richtung schwäbische Alb. Die Temperaturen erreichen dabei durch die höhere Luftfeuchtigkeit schwülwarme 29 Grad.

Schauer und Gewitter am Sonntag

Der Sonntag werde laut DWD der regnerischste Tag. Bereits in der Nacht von Samstag auf Sonntag gebe es flächendeckend mehr Regenschauer und Gewitter. Das halte sich bis in den Morgen. Erst im Laufe des Tages soll sich der Regen dann langsam zurückziehen. Die Höchsttemperaturen liegen dabei bei 23 Grad.

Am Montag ist nach Angaben des DWD wieder Besserung in Sicht. Zwar soll es bewölkt sein und es kann vereinzelt regnen, im Tagesverlauf lockere es dann aber immer weiter auf. Die Temperaturen sollen im Raum Stuttgart auf 24 Grad ansteigen. Das Wetter am Dienstag sei weiter freundlich und das Thermometer klettert hoch bis zu 27 Grad.

Nach Aussagen des Deutschen Wetterdienstes gilt es also vor allem den Sonntag zu überstehen, danach können sich Sommer-Fans weiter auf warmes Freibad-Wetter freuen.