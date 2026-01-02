In der Nacht zum Freitag hat es auch in Stuttgart wieder geschneit. Die kommende Woche wird eisig – und wie sieht es am Wochenende aus?

Das neue Jahr beginnt winterlich, mit Eis und Schnee. Auch in Stuttgart. In der Nacht zum Freitag gab es wieder leichten Schneefall in der Landeshauptstadt. Wie stehen die Chancen auf eine dichte Schneedecke zum Wochenende? Laut Clemens Steiner vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Stuttgart könnten auch am Vormittag noch ein paar Flocken vom Himmel fallen. Zum Winterwunderland wird die Landeshauptstadt am Wochenende aber eher nicht.

Nach einer Pause ziehen am Freitag, gegen 15 Uhr, neue Niederschläge durch, die entweder in Form von Schnee oder als Schneeregen niedergehen. „Die Front ist aber nicht für viel Schnee gut“, so Steiner. Mehr als einen Zentimeter werde es in Stuttgart wohl nicht geben. Allerdings könne es kurzzeitig glatt werden auf den Straßen. Es ist also Vorsicht geboten, auch tagsüber.

Dauerfrost ab Montag

Auch in vielen anderen Regionen im Südwesten – auf der Schwäbischen Alb, im Kraichgau, in Hohenlohe, im Schwarzwald und entlang der Donau – schneit es heute. Richtig ergiebig sind die Schneefälle jedoch nur im Bergland, dort können 5 bis 10 Zentimeter Neuschnee zusammenkommen. Dazu ist es in vielen Landesteilen windig, im Bergland auch stürmisch. Es könne sogar mal ein kurzes Gewitter geben, so Steiner. Das entlade sich aber voraussichtlich eher im Norden Baden-Württembergs. Der Winter zeigt sich von seiner rauen Seite.

Am Samstag lassen die Niederschläge dann nach. In Form von Schnee gehen sie in Stuttgart wenn dann in der Nacht zum Sonntag nieder. Viel liegen bleiben dürfte aber nicht. Anschließend macht sich ein Hochdruckgebiet über dem Südwesten breit – und das bringt Frost. „Ab Montag haben wir im ganzen Land dann Dauerfrost, auch tagsüber“, prognostiziert Steiner.