In der Nacht zum Freitag hat es auch in Stuttgart wieder geschneit. Die kommende Woche wird eisig – und wie sieht es am Wochenende aus?
02.01.2026 - 08:05 Uhr
Das neue Jahr beginnt winterlich, mit Eis und Schnee. Auch in Stuttgart. In der Nacht zum Freitag gab es wieder leichten Schneefall in der Landeshauptstadt. Wie stehen die Chancen auf eine dichte Schneedecke zum Wochenende? Laut Clemens Steiner vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Stuttgart könnten auch am Vormittag noch ein paar Flocken vom Himmel fallen. Zum Winterwunderland wird die Landeshauptstadt am Wochenende aber eher nicht.