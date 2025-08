Gewitter und Starkregen – Was kommt am Freitag noch auf uns zu?

Wetter in Stuttgart und der Region

Starker Regen und Gewitter am Freitag sorgen für schlechte Laune bei den Stuttgartern. Wie geht es weiter vor dem Wochenende?

Berit Böbel 01.08.2025 - 10:59 Uhr

Schon am Freitagmorgen zogen Gewitter in verschiedenen Teilen Stuttgarts auf. Was erwartet uns im Laufe des Tages? Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erklärt: