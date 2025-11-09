Regenjacke oder Schirm: Wer am Sonntag raus will, sollte sich auf nasse Überraschungen einstellen. Wird es zum Start der neuen Woche endlich wieder etwas freundlicher?
09.11.2025 - 08:41 Uhr
Spaziergängerinnen und Spaziergänger sollten am Sonntag nach Einschätzung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) im Südwesten besser einen Regenschirm im Gepäck haben. „Das wäre eine gute Idee“, sagte ein DWD-Meteorologe in Stuttgart. Es könne landesweit zeitweise leicht regnen. Dauerregen oder Starkregen seien aber nicht in Sicht, es gehe eher um wenige Liter pro Quadratmeter.