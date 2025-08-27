Mittwoch morgens zogen bereits Schauer über einige Teile von Stuttgart. Bleibt die Woche so grau und verregnet? Der deutsche Wetterdienst gibt Auskunft.

Die Sommerferien sind in Baden-Württemberg noch in vollem Gange, aber das Sommerwetter bleibt aus. Wer auf spätsommerliche Wärme hofft, dürfte enttäuscht sein – der Blick gen Himmel verheißt eher wechselhafte Aussichten. Die nächsten Tage werden vor allem eins: nass. Wie sich das Wetter in den nächsten Tagen genau entwickelt und mit wie viel Regen zu rechnen ist, weiß der Deutsche Wetterdienst (DWD).

Aktuell befinden wir uns laut dem Meteorologen Marco Puckert im Einflussbereich von recht warmer und feuchter Luft, die von einem ehemaligen Hurricane südlich von Island gesteuert wird. Daher werden am Mittwoch nochmal Höchsttemperaturen von 27 Grad erwartet.

„Am Mittwoch im Laufe des Tages kann es einzelne Gewitter geben.“, erklärt der DWD-Experte. „Kommende Nacht und Donnerstagfrüh überquert uns schleifend eine Kaltfront mit zum Teil kräftigen Regenfällen. Da kann wirklich viel Regen in kurzer Zeit runterkommen.“, sagt Puckert. Das sorgt auch für einen Temperaturabfall, sodass man am Donnerstag nur noch mit Höchstwerten von 22 Grad rechnen kann.

„In der zweiten Nachthälfte und Donnerstag früh deutet sich also ziemlich schlechtes Wetter an mit viel Regen und stürmischen Böen bei Gewitter“, fasst der Meteorologe zusammen. „Diese ziehen dann im Laufe des Mittags ab und es gibt ein paar Regenpausen. Donnerstagabend zieht nochmal neuer Regen von Südwesten auf, der Stuttgart streift und vor allem im Süden von Baden-Württemberg runterkommt.“, sagt Puckert.

Es bleibt wechselhaft

„Am Freitag erwarten wir tagsüber klare, etwas kühlere Luft mit kaum Niederschlag und nur noch 22 Grad. Nachts kühlt es ab auf um die 13 Grad“, so der DWD-Experte. Die niederschlagsfreie Phase dauere nicht lang, da abends und nachts laut Puckert wieder Schauer aufziehen.

Diese ziehen zum Samstag nur zögerlich ab. „Vormittags gibt es immer wieder Schauer, die nachmittags nachlassen. So haben wir am Samstag tagsüber längere niederschlagsfreie Phasen mit 22 Grad. Der Sonntag dürfte aber wieder wechselhafter werden.“, erklärt Puckert.