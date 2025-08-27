Mittwoch morgens zogen bereits Schauer über einige Teile von Stuttgart. Bleibt die Woche so grau und verregnet? Der deutsche Wetterdienst gibt Auskunft.
27.08.2025 - 14:59 Uhr
Die Sommerferien sind in Baden-Württemberg noch in vollem Gange, aber das Sommerwetter bleibt aus. Wer auf spätsommerliche Wärme hofft, dürfte enttäuscht sein – der Blick gen Himmel verheißt eher wechselhafte Aussichten. Die nächsten Tage werden vor allem eins: nass. Wie sich das Wetter in den nächsten Tagen genau entwickelt und mit wie viel Regen zu rechnen ist, weiß der Deutsche Wetterdienst (DWD).