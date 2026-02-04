In den kommenden Nächten fallen die Temperaturen wieder unter den Gefrierpunkt. Droht deshalb am Morgen Glatteis in Stuttgart und der Region? Das sagt der Wetterdienst.
04.02.2026 - 16:55 Uhr
Der Winter hatte die Region Stuttgart in den vergangenen Wochen fest im Griff. Schneefall, Nebel und Glätte sorgten besonders morgens regelmäßig für Verkehrschaos – auf den Straßen, aber auch bei der S-Bahn. In den kommenden Tagen wird es zwar milder – dennoch fallen die Temperaturen nachts erneut unter den Gefrierpunkt. Droht deshalb Glättegefahr am Morgen?