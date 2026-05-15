Pünktlich zum langen Pfingstwochenende kehrt in Stuttgart und der Region die Sonne zurück und bringt Temperaturen von bis zu 25 Grad mit sich.

Daniela Wahl 15.05.2026 - 11:06 Uhr

„Alles neu macht der Mai“ – so auch das Wetter. Pünktlich zum langen Pfingstwochenende klettern die Temperaturen laut Clemens Steiner vom Deutschen Wetterdienst in Stuttgart und der Region wieder nach oben. „Ab Mitte nächster Woche deutet sich ein Hochdruckgebiet an“, erklärt er. Zwar handele es sich dabei vorerst um eine Prognose, diese zeige aber einen deutlichen Temperaturanstieg. Schon am Sonntag und Montag soll es 18 Grad geben, Winterjacken können dann wieder verstaut werden.