Pünktlich zum langen Pfingstwochenende kehrt in Stuttgart und der Region die Sonne zurück und bringt Temperaturen von bis zu 25 Grad mit sich.

„Alles neu macht der Mai“ – so auch das Wetter. Pünktlich zum langen Pfingstwochenende klettern die Temperaturen laut Clemens Steiner vom Deutschen Wetterdienst in Stuttgart und der Region wieder nach oben. „Ab Mitte nächster Woche deutet sich ein Hochdruckgebiet an“, erklärt er. Zwar handele es sich dabei vorerst um eine Prognose, diese zeige aber einen deutlichen Temperaturanstieg. Schon am Sonntag und Montag soll es 18 Grad geben, Winterjacken können dann wieder verstaut werden.

 

Am Dienstag klettert das Thermometer dann auf 20 Grad, am Mittwoch werden bereits 22 Grad erwartet. Richtung Pfingsten setzt sich der Temperaturanstieg fort: Am Donnerstag sind bis zu 24 Grad drin, zum Wochenende dürfen sich Sonnenliebhaber auf sommerliche 25 Grad freuen.

Bis dahin dürfte die dicke Jacke bei vielen noch an der Kleiderstange hängen bleiben: Laut Clemens Steiner zeigt die Wettervorhersage für Samstag lediglich 12 Grad. „Heute und morgen kann es auch noch gewittern“, so Steiner. Das Tief aus Skandinavien, das derzeit über Deutschland hinwegzieht, hat den Samstag also noch fest im Griff – bevor die Sonne den Himmel zurückerobert.