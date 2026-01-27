Spätestens am Dienstag wird alles an Schnee und Schneematsch in Stuttgart weggeschwemmt sein, sagt der DWD. Es bleibt dennoch sehr wechselhaft.
27.01.2026 - 09:35 Uhr
Die Wetteraussichten in Stuttgart und Region sind zwar nicht spektakulär, immerhin wird es in Sachen Glätte im Straßenverkehr in den kommenden Tagen etwas weniger gefährlich als zuvor, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) voraussagt. „Es wird nicht mehr so winterlich, wie wir es mal hatten“, sagt DWD-Meteorologe Kai Uwe Nerding. Tagsüber erwartet er für die nächsten sieben Tage immer Temperaturen im positiven Bereich.