Sturmtief „Elli“ bringt am Wochenende viel Schnee und Sturmböen nach Baden-Württemberg. Im Schwarzwald und auf der Ostalb drohen erhebliche Einschränkungen - unter anderem für Reisende.
10.01.2026 - 08:32 Uhr
Wegen Sturmtief „Elli“ herrscht in Teilen Baden-Württembergs am Wochenende Unwettergefahr. Bis in die Nacht zum Sonntag gilt für mehrere Regionen im Schwarzwald eine Unwetterwarnung der Stufe 3 von 4 des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Wer unterwegs ist, sollte sich auf erhebliche Einschränkungen einstellen – es droht teils erheblicher Schneefall mit Sturmböen und gebietsweise Schneeverwehungen.