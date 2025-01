Am Donnerstag fällt der erste Schnee des neuen Jahres in der Region Stuttgart. Dann besteht auch erhöhte Glättegefahr. Wann Autofahrer vorsichtig sein sollten.

In Baden-Württemberg ist am Donnerstag auf den Straßen Vorsicht geboten. Im Laufe des Tages kommt es zu Regen und Schneefall, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilt. Wegen überfrierender Nässe und Schneematsch bestehe die Gefahr von Glätte auf den Straßen. Auch die Region Stuttgart ist betroffen, obwohl es am Vormittag verhältnismäßig warm ist.

Am Morgen misst Peter Crouse, Meterologe beim Deutschen Wetterdienst in Stuttgart, noch acht Grad. „Wir haben den Höhepunkt des Tages schon erreicht, es wird nur noch kälter.“ Im Tagesverlauf sinke die Temperatur auf 2 Grad ab.

Glättewarnung: Das gilt für Stuttgart

Der Regen vom Vormittag gehe im Laufe des Nachmittags allmählich in Schneeregen und Schnee über, sagt Crouse. Dann bestehe in der Region Stuttgart erhöhte Glättegefahr wegen des Schneematsches und der überfrierenden Nässe. Auch in der Nacht zum Freitag kann es laut Deutschen Wetterdienst noch glatt sein.

Autofahrer sollten Vorsicht walten lassen – es kann glatt werden. Foto: dpa/Harald Tittel

So viel Schnee fällt in der Region Stuttgart

Erwartet werden in der Region Stuttgart Schneemengen unter einem Zentimeter, gebietsweise werde der Schnee auch liegen bleiben. Am Abend und in der ersten Nachthälfte klinge der Schneeregen und der Schneefall wieder ab, so der Meterologe. Am Freitag bleibe es kalt mit Höchstwerten um zwei Grad. „Vielleicht sehen wir auch da ein paar Schneeflocken, das wäre aber alles sehr gering“, sagt Peter Crouse.

In Baden-Württemberg ist bei einer Schneefallgrenze von 200 bis 300 Metern am Nachmittag mit bis zu fünf Zentimetern Neuschnee zu rechnen, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilt. In den höheren Lagen ab 600 Metern kann es bis in die Nacht zehn Zentimeter Neuschnee geben.

Glättewarnung und Schnee: So sieht es im Schwarzwald aus

Im Nordschwarzwald erwartet der Deutsche Wetterdienst mit bis zu 15 Zentimetern Neuschnee. Im Allgäu und Südschwarzwald können auch bis zu 20 Zentimeter Schnee fallen. Im Laufe der Nacht zum Freitag zieht der Schneefall nach Süden ab. Danach besteht laut dem Deutschen Wetterdienst noch streckenweise Glätte durch überfrierende Nässe und geringfügigen Schnee.

Tagsüber soll es zudem zu starken bis stürmischen Windböen mit 50 bis 70 Kilometer pro Stunde kommen. Im Schwarzwald rechnet der Deutsche Wetterdienst mit schweren Sturmböen bis hin zu Orkanböen mit bis zu 120 Kilometern pro Stunde auf dem Feldberg.