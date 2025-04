In Stuttgart und der Region ist der letzte Regen schon eine Weile her. Bleibt es in den nächsten Tagen trocken? Oder kommt der Regen wieder?

Die letzten Niederschläge im Großraum Stuttgart liegen schon etwas zurück. Und auch für die kommenden Wochen scheint keine Änderung in Sicht. Was hat das zu bedeuten? Ein Vorbote für einen sehr heißen und trockenen Sommer?

„Zumindest bis einschließlich Samstag ist kein Regen in Sicht“, weiß Meteorologe Peter Crouse vom Deutschen Wetterdienst (DWD).

Abgesehen von ein paar Schleierwolken sagt der Wetterexperte für den Großraum Stuttgart Sonne pur voraus. Tagsüber soll es bei steigenden Temperaturen freundlich bleiben. Am Dienstag werden in der Region Stuttgart bis zu 15 Grad plus erreicht. Es weht ein frischer Ostwind, der aber in den nächsten Tagen nachlassen soll. Die Temperaturen bleiben stabil oder steigen sogar.

Für Mittwoch werden im Großraum Stuttgart wieder 15 bis 16 Grad erwartet. Zum Wochenende hin, also am Freitag und Samstag, liegen die Höchstwerte zwischen 20 und 23 Grad. Bis dahin bleibt es trocken.

Kein Regen in Stuttgart – einzelne Schauer im Bergland

In den letzten 30 Tagen hat es an der DWD-Wetterstation auf dem Schnarrenberg rund 35 Liter geregnet, zuletzt am 26. März. Im Vergleich mit früheren Jahrzehnten ist das immer noch durchschnittlich viel, wie historische Daten unseres Projekts „Klimazentrale“ zeigen. Die Grafik zeigt die Regenmenge aus 30 Tagen im Zeitverlauf, der graue Bereich gibt an, welche Mengen in früheren Jahren normal waren:

In ganz Deutschland war der März laut DWD viel zu trocken, allerdings waren vor allem der Norden und Nordosten des Landes betroffen. Ob die Trockenheit der letzten Tage ein Anzeichen für eine mögliche Hitzewelle im Sommer in Stuttgart ist, dazu kann der Meteorologe zum jetzigen Zeitpunkt keine „aussagekräftigen“ Angaben machen.

Doch wann ist wieder mit Regen zu rechnen? „Erst in der Nacht zum Sonntag und am Sonntag tagsüber sehe ich Anzeichen für schauerartige Niederschläge“, sagt der Wetterexperte. Das bedeute aber nicht, dass es überall in der Region Stuttgart regnen werde. Es handele sich nur um einzelne Schauer. Betroffen sei vor allem das Bergland. In Stuttgart selbst könne der Tag auch völlig trocken verlaufen.

Bei Freizeitaktivitäten im Freien - wie Grillen - ist jedenfalls Vorsicht geboten. Es besteht Waldbrandgefahr. Der Waldbrandgefahrenindex umfasst fünf Stufen. In Baden-Württemberg herrscht in den nächsten Tagen verbreitet Waldbrandgefahr der Stufe drei bis vier.