Die kommende Woche bringt noch einmal viel Sonne und Temperaturen rund um die 20 Grad. Doch bis es soweit ist, könnte der Regenschirm das ein oder andere Mal zum Einsatz kommen.

Johannes Röckinger 11.10.2024 - 11:53 Uhr

Die Menschen in Stuttgart können sich in der kommenden Woche auf einen goldenen Oktober freuen. Die Temperaturen werden dann noch einmal die 20-Grad-Marke knacken, so Meteorologe Thomas Schuster vom Deutschen Wetterdienst (DWD). Doch bis es soweit ist, bestimmen am Wochenende Tiefdruckgebiete das Wetter in Stuttgart und der Region.