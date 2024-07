Der Sommer ist endlich da – mindestens bis zum Wochenende. Nach der Gewitterfront in der Nacht von Montag auf Dienstag sollen die kommenden Tage nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) erst einmal gewitterfrei bleiben.

Am Dienstag wird kein Regen erwartet, die Luft bleibt zunächst mäßig warm, am Nachmittag soll es angenehme 25 bis 26 Grad geben. Auch die nächsten Tage bis einschließlich Freitag bleibt es laut DWD tagsüber sonnig und nachts klar.

Am Mittwoch soll es ähnlich warm und sonnig werden wie am Dienstag, bevor die Temperaturen dann nach der Wochenmitte anziehen. Am Donnerstag erwartet der Deutsche Wetterdienst in der Stuttgarter Innenstadt 30 Grad, am Freitag sogar 31 bis 32 Grad, aber es wird auch zunehmend schwüler.

Kaltfront nähert sich am Wochenende

Zum Wochenende hin wird das Wetter wieder unbeständiger, da sich am Samstag eine Kaltfront von Westen nähert. „Wann diese Stuttgart erreichen wird, wissen wir aber noch nicht“, so der DWD. Zunächst dürfen Stuttgarter am Samstag jedoch noch bei hochsommerlichen Temperaturen von 32 Grad schwitzen – erst im Laufe des Tages können vereinzelt Gewitter aufziehen.

In der Nacht zum Sonntag sind dann wahrscheinlich vermehrt Schauer und Gewitter möglich. Wie das Wetter am Sonntag sein wird, ist nach aktuellen Vorhersagen noch unsicher. Vermutlich werden die Temperaturen aber auf 27 bis 28 Grad absinken und auch dann sind noch Schauer möglich.

Hält das Wetter bis zum Start der Sommerferien nächste Woche?

Mit Hinblick auf die Sommerferien, die in Baden-Württemberg in der kommenden Woche am Donnerstag, den 25. Juli beginnen, könne man noch nicht voraussagen, ob die sommerlich warmen Tage dieser Woche anhalten und den Sommer endgültig einleiten. Zumindest sei laut DWD der aktuelle Trend jedoch, dass das kommende Sommerwetter immerhin stabiler sei als das Wetter in den vergangenen Wochen. Es sei dieses Mal nicht wie im Mai und im Juni, dass „wenn es einmal sommerlich war, es lediglich ein bis eineinhalb Tage lang anhielt, sodass wir uns jetzt über diese etwas länger anhaltende Stabilität freuen können“.

Wettervorhersagen können laut DWD eigentlich nicht für sechs bis sieben Tage im Voraus getroffen werden. Ein Blick in den groben Trend für die kommende Woche zeigt jedoch, dass das Thermometer nach anfänglich mäßigeren Temperaturen nach den Schauern am Wochenende bei 21 bis 23 Grad zu Beginn der Woche, im weiteren Verlauf dennoch wieder auf 22 bis 27 Grad klettern könnte. Auch sei weniger Niederschlag in Sicht. Trotz den noch unsicheren Angaben könnte Stuttgart also vielleicht auf einen sommerlichen Start in die Sommerferien in der kommenden Woche hoffen.