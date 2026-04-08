Der Frühling in Stuttgart zeigt sich launisch: Nach sonnigen 21 Grad am Mittwoch bringt das Wochenende wechselhaftes Wetter. Was dahinter steckt.

Der Frühling ist in Stuttgart angekommen. Am diesem Mittwoch klettern die Temperaturen auf bis zu 21 Grad. Verantwortlich dafür ist das Hochdruckgebiet Quirin, das derzeit über Skandinavien liegt und mit seinen Ausläufern großen Teilen Deutschlands sonniges Wetter beschert. Dazu kommt ein mäßiger Wind aus nordwestlicher Richtung, der die grünen Blätter bei Geschwindigkeiten von maximal 40 km/h im Wind tanzen lässt.

Allzu lange hält das Hoch jedoch nicht an. Bereits am Donnerstag ziehen laut Deutschem Wetterdienst (DWD) erste Wolken auf, auch wenn es mit Höchstwerten um 20 Grad zunächst frühlingshaft und niederschlagsfrei bleibt.

Saskia bringt Regen

Am Freitag macht sich dann ein Wetterwechsel bemerkbar: Ausläufer des Tiefs Saskia bringen aus nordwestlicher Richtung erste Schauer nach Stuttgart. Die Temperaturen gehen dabei spürbar zurück und erreichen nur noch rund 15 Grad.

Zum Wochenende beruhigt sich das Wetter voraussichtlich wieder. Das Tief zieht Richtung Süden weg und macht Platz für das Hochdruckgebiet Reinald, das für ein erneutes Zwischenhoch sorgt. Der Samstag soll dadurch trocken bleiben und bei leicht bewölktem Himmel erneut bis zu 21 Grad erreichen – ideale Voraussetzungen für Aktivitäten im Freien.

Kühlerer Abschnitt wartet

Der „Zickzackkurs der Temperaturen“, wie ihn ein Sprecher des DWD beschreibt, geht am Sonntag weiter. Ein Ausläufer des von Großbritannien heranziehenden Tiefs Tamina lässt den Himmel am Nachmittag seine Schleusen öffnen und die Temperaturen auf 13 Grad fallen. Damit läutet der Sonntag einen kühleren Abschnitt ein, denn zu Beginn der neuen Woche rechnet der DWD nur noch mit 11 Grad.