Foto: Giuseppe Cabras/IPA via ZUMA Press/dpa

Der Norden Italiens war erst im vergangenen Monat von Unwettern betroffen. Jetzt werden wieder massive Niederschläge vorhergesagt - ausgerechnet zu Ostern.

dpa 16.04.2025 - 13:42 Uhr

Mailand - Von wegen frohe Ostern: In Italien wird in mehreren Regionen für die nächsten Tage enorm viel Regen erwartet. Die Behörden fürchten Sturmböen, Überschwemmungen und auch Erdrutsche. Betroffen sind auch Gegenden, in denen sich über die Ostertage normalerweise viele Urlauber aufhalten wie Südtirol, das Piemont und die Lombardei mit der Hauptstadt Mailand.