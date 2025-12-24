Sind weiße Weihnachten Schnee von gestern? Wo es weiß werden könnte - und wie kalt es in Deutschland wird.
24.12.2025 - 08:27 Uhr
Offenbach - Die Hoffnung auf weiße Weihnachten dürfte sich in den meisten Regionen Deutschlands nicht erfüllen. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) gibt es allenfalls in einigen Gebieten im Süden Chancen auf Schnee - und wenn er fällt, dann sind nur kleinere Mengen zu erwarten. Dafür wird es frostig, womöglich steht sogar das kälteste Weihnachtsfest seit 15 Jahren bevor.