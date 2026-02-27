Frühlingsgefühle im Februar: Der Süden Deutschlands kratzt an der 23-Grad-Marke – es könnte sogar ein Temperaturrekord fallen. Danach aber wirds kühler.
27.02.2026 - 05:01 Uhr
Offenbach - Mit bis zu 23 Grad könnte die frühlingshafte Wetterlage an diesem Freitag vorerst ihren Höhepunkt erreichen. "Vor allem im Süden und der Mitte scheint dazu verbreitet die Sonne", schreibt der Deutsche Wetterdienst in Offenbach. Die Höchstwerte der Temperaturen liegen zwischen 16 Grad im Norden und "23 Grad am Oberrhein".