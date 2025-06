Bald kann der Regenschirm weggepackt werden: Nach eher feuchten Tagen kündigen sich wieder Sonne und sogar Hitze an - in manchen Regionen früher, in anderen erst etwas später.

red/dpa 07.06.2025 - 11:52 Uhr

Nach dem zuletzt feuchten Wetter wird es von Pfingstmontag an von Südwesten her nach und nach wieder sonniger und wärmer. In der zweiten Hälfte der kommenden Woche sagt sich nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) Hitze mit mehr als 30 Grad an.