Wer am Vatertag raus will, sollte sich auf unbeständiges Wetter einstellen – sogar Schnee in den Alpen ist nicht ausgeschlossen. Wie geht’s danach weiter?
13.05.2026 - 11:15 Uhr
Offenbach - Regenjacke und Pulli statt Sonnenbrille und Wanderung: Am Feiertag werden Wolken, Schauer und Gewitter in Deutschland erwartet. "An Christi Himmelfahrt ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass Spaziergänger nass werden", schreibt Fabian Chow von der Wettervorhersagezentrale des Deutschen Wetterdienstes in Offenbach. Das Wetter habe "Schauer und Gewitter mit im Gepäck und es bleibt kühl".