Ostern fällt in diesem Jahr auf das Wochenende vom 18. bis 21. April. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) gibt in seiner 10-Tages-Vorhersage für das lange Osterwochenende ein insgesamt freundliches, aber auch wechselhaftes Wetterbild aus. Besonders im Osten des Landes sind frühlingshafte bis frühsommerliche Temperaturen zu erwarten. Doch ganz ohne Schauer und Wolken geht es nicht.

Der Karfreitag beginnt vielerorts noch wolkenverhangen. Im Osten bleibt es zeitweise regnerisch, während sich im Westen des Landes die Sonne zunehmend zeigt. Die Temperaturen erreichen 15 bis 23 Grad – im Südwesten könnte es etwas kühler bleiben. Der Wind weht schwach bis mäßig aus nördlichen Richtungen. In der Nacht ist es im Westen meist klar, nur im Osten fällt noch etwas Regen. Vereinzelt kann es in Bodennähe leichten Frost geben, etwa in der Eifel.

Karsamstag

Am Samstag bleibt es im Osten zunächst noch stark bewölkt, mit vereinzelten Schauern. In den übrigen Landesteilen verspricht der Tag aber viel Sonnenschein und freundliche Bedingungen – ideales Wetter für den Osterspaziergang. Die Höchstwerte liegen zwischen 17 und 23 Grad. Erst am Abend ziehen aus Westen erneut ein paar Wolken auf, und vereinzelt kann es Schauer geben. Die Nacht verläuft meist trocken bei Tiefstwerten zwischen 3 und 8 Grad.

Ostersonntag

Der Ostersonntag zeigt sich von seiner wechselhaften Seite. Es bleibt überwiegend trocken, jedoch ziehen vermehrt Wolken über Deutschland hinweg. Örtlich sind Schauer möglich, Gewitter jedoch nur vereinzelt. Mit Temperaturen zwischen 16 und 21 Grad bleibt es angenehm mild – eine Jacke sollte aber griffbereit sein. Der Wind kommt schwach bis mäßig aus Nordost.

Ostermontag

Zum Ausklang des langen Wochenendes bleibt das Wetter durchwachsen. Der Montag bringt erneut einen Mix aus Sonne und Wolken. Die Temperaturen bleiben im milden Bereich, mit Höchstwerten um die 20 Grad.