In Rheinland-Pfalz warnt der Deutsche Wetterdienst auch heute wieder in mehreren Regionen vor extremer Hitze, teils bereits am sechsten Tag in Folge. Wo die höchste Warnstufe gilt, welche Städte und Kreise betroffen sind und wie sich die Lage zum Wochenende weiter zuspitzt.

In Rheinland-Pfalz müssen sich die Menschen auch heute wieder auf sehr hohe Temperaturen und teils extreme Wärmebelastung einstellen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt in mehreren Regionen des Bundeslandes vor extremer Hitze. Eine sehr heiße und trockene Luftmasse bestimmt das Wetter. Die Hitzewelle soll mindestens bis zum Ende der Woche andauern. Ihren Höhepunkt erreicht sie nach der aktuellen Vorhersage voraussichtlich am Freitag und Samstag.

DWD erwartet bis zu 39 Grad in Rheinland-Pfalz Am heutigen Mittwoch bleibt es in Rheinland-Pfalz und im Saarland sonnig und niederschlagsfrei. Die Höchstwerte liegen laut DWD zwischen 34 und 39 Grad. Der Wind weht nur schwach aus nördlichen, teils auch aus unterschiedlichen Richtungen. In der Nacht zum Donnerstag kühlt es nur begrenzt ab. Der DWD erwartet Tiefstwerte zwischen 24 und 18 Grad, die höchsten Werte werden in Ballungsräumen erreicht.

In diesen Regionen gilt eine Warnung vor extremer Hitze

Für mehrere Landkreise und Städte in Rheinland-Pfalz meldet der DWD eine amtliche Warnung vor extremer Hitze. Die Warnungen gelten am Mittwoch, 24. Juni 2026, je nach Region bis 19 Uhr. Teilweise besteht die Warnsituation bereits den sechsten Tag in Folge. Eine Warnung vor extremer Hitze gilt in folgenden Regionen:

Kreis Germersheim

Kreis Südliche Weinstraße

Stadt Landau in der Pfalz

Stadt Neustadt an der Weinstraße

Rhein-Pfalz-Kreis und Stadt Ludwigshafen

Stadt Speyer

Stadt Frankenthal (Pfalz)

Kreis Bad Dürkheim

Eifelkreis Bitburg-Prüm

Kreis Vulkaneifel

Kreis Ahrweiler

Kreis Neuwied

Kreis Altenkirchen (Westerwald)

In den übrigen Teilen von Rheinland-Pfalz sowie im Saarland gilt eine reguläre Hitzewarnung. In mehreren Regionen gilt die Warnung vor extremer Hitze nur bis zu bestimmten Höhenlagen. Das betrifft unter anderem den Kreis Südliche Weinstraße, die Stadt Landau, die Stadt Neustadt an der Weinstraße, den Kreis Bad Dürkheim, den Eifelkreis Bitburg-Prüm, den Kreis Vulkaneifel, den Kreis Ahrweiler und den Kreis Altenkirchen. Dort nennt der DWD je nach Gebiet Höhen von 400 Metern als Grenze für die extreme Hitzewarnung. Darüber gilt teils weiterhin eine reguläre Warnung vor Hitze.

Besonders betroffen: Vorderpfalz und Ballungsräume

Besonders hohe Belastungen meldet der DWD unter anderem für die Vorderpfalz und dicht bebaute Stadtgebiete. Für den Rhein-Pfalz-Kreis und die Stadt Ludwigshafen weist der DWD zusätzlich auf eine Belastung durch verringerte nächtliche Abkühlung hin, insbesondere im dicht bebauten Stadtgebiet von Ludwigshafen. Auch in Städten wie Speyer, Frankenthal, Landau und Neustadt an der Weinstraße gilt eine amtliche Warnung vor extremer Hitze. In diesen Gebieten wird am Mittwoch erneut eine extreme Wärmebelastung erwartet.

Was bedeutet eine Warnung vor extremer Hitze?

Der DWD unterscheidet bei Hitzewarnungen zwischen starker und extremer Wärmebelastung. Eine Warnung vor Hitze wird bei einer gefühlten Temperatur von über etwa 32 Grad ausgegeben, insbesondere wenn zusätzlich nur geringe nächtliche Abkühlung erwartet wird. Eine Warnung vor extremer Hitze gilt bei einer gefühlten Temperatur von über 38 Grad.

Auch im restlichen Rheinland-Pfalz gilt eine Hitzewarnung

In den übrigen Teilen von Rheinland-Pfalz sowie im Saarland besteht nach den vorliegenden DWD-Informationen eine reguläre amtliche Warnung vor Hitze. Dort wird eine starke Wärmebelastung erwartet. Der DWD weist darauf hin, dass die Hitze alte und pflegebedürftige Menschen extrem belasten kann. Die reguläre Hitzewarnung gilt ebenfalls von Dienstag, 23. Juni, 11 Uhr, bis Mittwoch, 24. Juni, 19 Uhr. Auch hier spricht der DWD in vielen Bereichen vom sechsten Tag der Warnsituation in Folge.

DWD warnt vor gesundheitlichen Gefahren

Der Deutsche Wetterdienst weist darauf hin, dass Hitzebelastung für den menschlichen Körper gefährlich werden und zu gesundheitlichen Problemen führen kann. Der DWD empfiehlt, Hitze nach Möglichkeit zu vermeiden, ausreichend Wasser zu trinken und Innenräume kühl zu halten. Besonders belastend ist die Lage dort, wo die Temperaturen auch nachts kaum zurückgehen. Für die Nacht zum Donnerstag werden in Rheinland-Pfalz Tiefstwerte von bis zu 24 Grad erwartet, in Ballungsräumen kann die Abkühlung besonders gering ausfallen.

Hitze verschärft sich zum Wochenende weiter

Die aktuelle Hitzewelle hält nach Einschätzung des DWD mindestens bis Ende der Woche an. Am Freitag werden in Rheinland-Pfalz und im Saarland Höchstwerte zwischen 37 und 41 Grad erwartet. Am Nachmittag und Abend können vor allem in der Eifel vereinzelte Hitzegewitter mit Unwetterpotenzial auftreten. Am Samstag bleibt es sehr heiß. Der DWD erwartet Temperaturen zwischen 37 und 40 Grad, entlang des Rheins bis 41 Grad. Im Tagesverlauf können einzelne schwere Gewitter mit erhöhter Unwettergefahr entstehen. Bei Gewittern sind schwere Sturmböen möglich.