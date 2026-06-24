In Rheinland-Pfalz warnt der Deutsche Wetterdienst auch heute wieder in mehreren Regionen vor extremer Hitze, teils bereits am sechsten Tag in Folge. Wo die höchste Warnstufe gilt, welche Städte und Kreise betroffen sind und wie sich die Lage zum Wochenende weiter zuspitzt.
24.06.2026 - 10:13 Uhr
In Rheinland-Pfalz müssen sich die Menschen auch heute wieder auf sehr hohe Temperaturen und teils extreme Wärmebelastung einstellen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt in mehreren Regionen des Bundeslandes vor extremer Hitze. Eine sehr heiße und trockene Luftmasse bestimmt das Wetter. Die Hitzewelle soll mindestens bis zum Ende der Woche andauern. Ihren Höhepunkt erreicht sie nach der aktuellen Vorhersage voraussichtlich am Freitag und Samstag.