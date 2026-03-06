Milchige Sonne und farblose Sonnenaufgänge: Nicht nur am Morgenhimmel sorgt Saharastaub in Deutschland für ungewohnte Aussichten. Wie lange bleibt er?
06.03.2026 - 12:11 Uhr
Offenbach - Warme Luft und Saharastaub aus Nordafrika kommen am Wochenende nach Deutschland. Der Sonnenschein sei nicht ganz ungetrübt, schreibt Meteorologe Christian Herold von der Wettervorhersagezentrale des Deutschen Wetterdienstes in Offenbach. "Denn mit der südlichen Strömung werden hohe Konzentrationen an Saharastaub zu uns geführt."