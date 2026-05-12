Auch Mitte Mai ist der Winter in Deutschland noch nicht ganz vorbei: In einigen höheren Lagen kann es laut Deutschem Wetterdienst noch einmal Schnee und Glätte geben. Besonders betroffen sind die westlichen Mittelgebirge und der Alpenrand.
12.05.2026 - 07:42 Uhr
Auch Mitte Mai ist der Winter in Deutschland noch nicht ganz vorbei. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) strömt am Dienstag, 12. Mai 2026, auf der Rückseite einer Tiefdruckzone über Osteuropa erwärmte Meeresluft polaren Ursprungs nach Deutschland. Die Folge: sehr kühles, wechselhaftes Wetter – und in einigen höheren Lagen sogar noch einmal Schnee.