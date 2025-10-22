Nach einem stürmischen Donnerstag und einem nassen Freitag kündigt sich am Wochenende Schnee in den Hochlagen an.
22.10.2025 - 06:59 Uhr
Deutschland steht vor einem turbulenten Herbstwochenende. An der Südflanke eines Tiefs bei Schottland strömt zunächst feuchte und milde Atlantikluft ein. Ab Donnerstag erreicht ein kräftiges Sturmtief vom Ärmelkanal her das Land und sorgt verbreitet für starken Wind, Regen und teils Gewitter. Zum Wochenende wird es deutlich kälter. In den Hochlagen rechnet der Deutsche Wetterdienst mit Schnee.