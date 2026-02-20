An Flughäfen fallen Flüge aus, auf den Straßen kracht es, in den Bergen gehen Lawinen ab: Das Winterwetter führt zu zahlreichen Problemen - am Morgen vor allem in Bayern und Österreich.
München/Wien - Heftiger Schneefall hat an den Flughäfen München und Wien zu größeren Problemen geführt. Der Münchner Flughafen teilte auf seiner Webseite mit, dass Starts und Landungen sich verspäten oder ganz ausfallen könnten. Bereits am Donnerstag sei es zu 100 Annullierungen gekommen, am Freitag waren bis zum Vormittag 50 Flugausfälle bekannt, sagte ein Sprecher.