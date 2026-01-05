Am Montagmorgen starten viele Menschen in Europa aus der Weihnachtspause. Der Winter sorgt in mehreren Ländern aber für Chaos an Flughäfen, auf der Schiene und auf der Straße.

dpa 05.01.2026 - 10:59 Uhr

London - Schnee, Regen und eisige Temperaturen sorgen in vielen europäischen Ländern für teils chaotische Verhältnisse. Am Großflughafen Schiphol in Amsterdam wurden rund 450 Flüge gestrichen, der Zugverkehr im Großraum der niederländischen Hauptstadt sowie in der Region Utrecht steht still. Auch in Polen kommt es zu zahlreichen Verspätungen im Bahnverkehr. In Tschechien wurde im Böhmerwald an der bayerischen Grenze eine Extremtemperatur von minus 30,6 Grad gemessen. Auf glatten Straßen kam es vor allem in den Mittelgebirgsregionen zu zahlreichen Unfällen.