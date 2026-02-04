Im Westen und Norden ist mit Glatteis und Schnee zu rechnen. Vor allem in Niedersachsen dürfte es heute für viele wohl alles andere als ein entspannter Morgen werden.
04.02.2026 - 05:04 Uhr
Offenbach - Wegen des Winterwetters müssen sich die Menschen in Teilen Deutschlands am Morgen auf glatte Straßen einstellen. Der Deutsche Wetterdienst hatte für die Nacht stellenweise vor Glätte durch überfrierende Nässe gewarnt. Bis in den Vormittag hinein könne es vor allem in Teilen Niedersachsens bis in die nördliche Mitte gebietsweise Glatteis geben, erklärten die Meteorologen.