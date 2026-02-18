Im Bergland und in Teilen des Nordens und Ostens bleibt es frostig und glatt. Einige Zentimeter Neuschnee sind im Erzgebirge möglich.
18.02.2026 - 04:16 Uhr
Offenbach - Autofahrer und Fußgänger müssen sich am heute Morgen im Berufsverkehr mitunter auf Glätte einstellen. Nachdem in der Nacht verbreitet Glätte durch geringen Schneefall oder gefrierende Nässe möglich war, erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) dann tagsüber vor allem im Bergland sowie bei Dauerfrost im Norden und Osten weiterhin Glätte.