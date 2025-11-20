Wird es weiß im Flachland? So richtig wohl nicht. Die Menschen müssen sich dort auf nassen Schneefall einstellen. Wirklich winterlich bleibt es aber in den Bergen.

dpa 20.11.2025 - 05:19 Uhr

Offenbach - Nach einem weißen Wochenstart vor allem in den Bergen kann es heute auch vielerorts im Flachland schneien - wenngleich vor allem eher mit Schneeregen zu rechnen ist. Vom Hochrhein und den Alpen bis hin zur Ostsee sind nasse Schneeschauer und Schneeregen zu erwarten, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.