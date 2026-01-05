Minus 16 Grad in Alpentälern und teils starker Schneefall im Norden. Besonders Autofahrer sollten sich auf schwierige Bedingungen einstellen.

dpa 05.01.2026 - 05:00 Uhr

Offenbach - Schnee, Glätte und Dauerfrost bestimmen weiterhin das Wetter in Deutschland. Besonders im Norden und in der Mitte sorgen wiederholte Schneeschauer sowie teils kräftiger Schneefall für schwierige Straßenverhältnisse. Im Süden hält sich strenger Frost, in der Nacht auf Dienstag kann es in Alpentälern bis auf minus 16 Grad abkühlen. Autofahrerinnen und Autofahrer müssen sich auf glatte Straßen und teils auch schlechte Sicht durch Nebel einstellen.