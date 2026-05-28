Spätestens am Wochenende sind die Bilderbuch-Sommertage vorbei: In Deutschland wird es in den nächsten Tagen vielerorts nass und windig. Wo es dennoch heiß bleibt.
28.05.2026 - 11:27 Uhr
Offenbach - Ende mit Knall: Nach den Hitzetagen drohen Gewitter in Deutschland. Am Freitag ziehen im Norden vermehrt Wolken auf und ab dem späten Nachmittag können sich dort teils starke Gewitter entwickeln, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) berichtete. "Stellenweise muss dann mit heftigem Starkregen, größeren Hagel und schweren Sturmböen gerechnet werden", sagte DWD-Meteorologe Nico Bauer.