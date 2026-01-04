Eisige Temperaturen und im Norden Schneeschauer prägen auch die kommenden Tage. Wann endet die Frostperiode?
04.01.2026 - 12:47 Uhr
Offenbach - Gut für Wintersportlerinnen, weniger gut für Autofahrer: Auch in den nächsten Tagen ist es in Deutschland bitterkalt. "Der Winter ist gekommen, um zu bleiben", teilte Diplom-Meteorologin Jacqueline Kernn vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit. "Tagsüber gibt es nur sehr vereinzelt im Westen und Nordwesten zarte Plusgrade, sonst verbleiben wir im Dauerfrost."