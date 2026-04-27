Nur die Astronomie setzt der Sonne dieser Tage Grenzen. Der Maifeiertag wird ein Fest. Die Natur findet das nicht allzu gut. Schlägt das Wetter am Wochenende um?
27.04.2026 - 12:07 Uhr
Offenbach - Das schöne Wetter hält an. Auch für den Feiertag am 1. Mai erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) wunderbares Ausflugswetter. "Was vor allem Sonnenliebhaber freut, lässt Landwirte und Gärtner doch zunehmend die Stirn runzeln, denn der in Teilen des Landes dringend benötigte Regen für das Pflanzenwachstum bleibt auch heute und in den kommenden Tagen weiter aus", sagte DWD-Meteorologe Oliver Reuter.