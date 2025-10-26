Orkanböen an der Nordsee, Windgeschwindigkeiten bis zu 120 Kilometer pro Stunde im Harz: Sturmtief «Joshua» wirbelt weiter und bringt so manchen Regenguss.
26.10.2025 - 12:02 Uhr
Offenbach - Das stürmische, nasse und kühle Herbstwetter hält bis zur Wochenmitte an. "Sturmtief "Joshua" lässt nicht locker und hält die Zügel beim Deutschlandwetter weiterhin fest in der Hand", stellt Robert Hausen vom Deutschen Wetterdienst in Offenbach fest. Gemeinsam mit dem Randtief "Klaus" südlich von Island bringe "Joshua" weiter Wind, Regen und kühle Meeresluft. "Alles in allem nichts Dramatisches, aber unterm Strich eher ungemütliches Vollherbstwetter."