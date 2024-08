Schon am Wochenende haben die Menschen in Baden-Württemberg ordentlich geschwitzt. Anfang dieser Woche soll es noch heißer werden. In vielen Städten wird voraussichtlich die 30-Grad-Marke überschritten. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat eine Hitzewarnung für den Südwesten herausgegeben.

Für Montag sagt der DWD die höchsten Temperaturen mit 36 Grad am nördlichen Oberrhein voraus. Am Dienstag soll das Thermometer in der Kurpfalz sogar auf 37 Grad klettern. Anfühlen könnten sich die Temperaturen aber auch wie 40 Grad, schreibt der DWD. Auch im vergleichsweise kühlen Bergland werden die Temperaturen auf 29 Grad ansteigen.

Lesen Sie auch

Hier ist es am heißesten

Wie sich die Werte die nächsten Tage über entwickeln, zeigt diese permanent aktualisierte Tabelle:

Ganz normales Sommerferienwetter im August? Nicht ganz. 30 Grad kommen zwar immer wieder vor, doch die aktuellen Temperaturen sind ungewöhnlich heiß. Das zeigt sich beispielhaft für Stuttgart an den Daten des DWD von der Wetterstation Schnarrenberg: Die aktuelle Hitze liegt deutlich über den Werten, die in den Jahren 1991 bis 2020 üblich waren. Der Unterschied zu den Jahren, in denen sich der Klimawandel noch weniger ausgewirkt hat, ist noch deutlicher.

Insgesamt erkennt man an den Stuttgarter Wetterstationen – wie auch sonst in Deutschland – einen Trend zu mehr heißen Tagen mit 30 Grad und mehr. Bisher gab es im laufenden Jahr elf solcher Hitzetage in Stuttgart – gemessen an der Wetterstation am Schnarrenberg am Rand des Kessels. Das ist nicht ungewöhnlich – aber nur, wenn man die Zahl mit den vergangenen 30 Jahren vergleicht. In der Zeit von 1961 bis 1990 wurde im Schnitt nur etwa ein Tag gezählt, der die 30-Grad-Marke überschritt.

Der Trend mag auf den ersten Blick nicht auffallen. Die Erhitzung des hiesigen Klimas passiert allmählich. Und sie wird überlagert von den jährlichen Wetterschwankungen. Auch in diesem Juli und August gab es schon Tage, an denen die Temperaturen unter dem Durchschnitt der vergangenen dreißig Jahre lagen. Doch insgesamt hat die Zahl der Hitzetage seit den 50er Jahren klar zugenommen.

Klimazentrale Stuttgart

Dieser Artikel ist Teil des Wetter- und Klimamonitors von Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten. Wir stellen für alle Orte in der Metropolregion Stuttgart Daten von amtlichen Wetterstationen zur Verfügung und vergleichen sie automatisiert mit Langzeitmessreihen: Ist das Wetter heute ungewöhnlich oder nicht?

Auf unserer Themenseite finden Sie alle Daten für Ihren Ort sowie weitere Recherchen zum Klimawandel in Baden-Württemberg. Mehr zu unserer Methodik lesen Sie hier.