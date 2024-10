Wetterextreme machen sich bei der Lese des Jahrgangs 2024 in Deutschland stark bemerkbar. Fachleute erwarten frische und etwas leichtere Weine mit ausgeprägter Frucht.

dpa 25.10.2024 - 03:35 Uhr

Bodenheim - Die Weinlese in Deutschland fällt in diesem Jahr voraussichtlich so niedrig aus wie seit 2017 nicht mehr. Erwartet werden rund 7,9 Millionen Hektoliter Weinmost, wie das Deutsche Weininstitut im rheinhessischen Bodenheim mitteilte. Grundlage ist eine Schätzung des Deutschen Weinbauverbands.