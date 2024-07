Unwettergefahr hält an

Vor allem in Sachsen und Brandenburg kann innerhalb kurzer Zeit extrem viel Regen fallen. Allerdings ist diese Prognose bisher nicht sicher.

dpa 11.07.2024 - 12:52 Uhr

Offenbach - Die Unwettergefahr in Deutschland hält an. Erst im Laufe des Samstags beruhige sich das Wetter allmählich, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit. Doch zunächst werden für Freitag für viele Landesteile teils kräftige Gewitter mit Starkregen und zum Teil mit Hagel angekündigt.