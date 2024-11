Schmeckt Glühwein bei zweistelligen Außentemperaturen? Das können die ersten Weihnachtsmarktbesucher jetzt ausprobieren.

dpa 25.11.2024 - 08:12 Uhr

Offenbach - Mit extrem milden Temperaturen beginnt die Woche vor dem ersten Advent an den meisten Orten in Deutschland. Der Deutsche Wetterdienst in Offenbach sagte am Montagmorgen Tageshöchstwerte zwischen 12 und 20 Grad vorher, nur im Südosten werde es mit höchstens 6 bis 12 Grad kühler. Dazu weht ein mäßiger bis frischer Wind, in der Nordwesthälfte auch mit starken bis stürmischen Böen, im Bergland und an der See kann es Sturmböen geben. Heute öffnen viele Weihnachtsmärkte in Deutschland - weihnachtliches Wetter erwartet die Besucher dort also nicht.Nicht mehr ganz so warm soll es am Dienstag weitergehen - dann sind laut DWD-Prognose aber weiterhin Höchstwerte von 7 bis 13 Grad möglich.