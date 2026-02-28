Milde Temperaturen, kaum ein Regentropfen in Sicht. Warum der Deutsche Wetterdienst Sonntagsspaziergängern dennoch den Zwiebellook empfiehlt.
28.02.2026 - 13:32 Uhr
Offenbach - Angenehme Temperaturen und immer wieder Sonnenschein: Der Frühling ist gekommen, um zu bleiben. "Schnee und Glätte sind in den kommenden Tagen kein Thema", sagt DWD-Meteorologe Marcel Schmid. Mit einer südwestlichen Strömung gelange milde Luft nach Deutschland. Da überwiege leichter Hochdruckeinfluss herrsche, "erwartet uns ruhiges und mildes Frühlingswetter", erklärt Schmid.