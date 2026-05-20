Nach kühlen und regnerischen Tagen legt das Wetter den Schalter Richtung Sommergefühl um - gerade rechtzeitig zum langen Wochenende.

Offenbach - Nach zuletzt durchwachsenem Wetter wird es nun sommerlich: Bereits am Freitag wird nach der Vorhersage des Deutschen Wetterdiensts (DWD) die 30-Grad-Marke stellenweise überschritten. Dies werde voraussichtlich entlang des Rheins und am Oberrhein der Fall sein, sagt DWD-Meteorologe Marcel Schmid. Ab 30 Grad sprechen Meteorologen von einem heißen Tag.

Am Pfingstwochenende können sich dann auch andere Landesteile über schönes Wetter freuen: Der DWD rechnet verbreitet mit mehr als 30 Grad, unter anderem im Süden und im Westen. Bis zu 33 Grad seien möglich, sagt Schmid.

Wichtig dabei: Sonnenschutz nicht vergessen. Denn die Sonne stehe bereits hoch am Himmel. Nachts bleibt es weiter kühl, die Temperaturen sinken auf 16 bis 9 Grad ab.

Mehr und mehr Sonnenschein ab Donnerstag

Ab Donnerstag gibt es der Vorhersage zufolge mehr und mehr Sonnenschein. Höchstwerte um 25 Grad sind möglich. Im Nordosten ist es allerdings noch wolkiger, dort wird es daher nicht viel wärmer als 20 Grad und auch mit einzelnen Schauern muss gerechnet werden. Im Südwesten können es bereits 26 Grad werden.

"Am Freitag gewinnt das Hoch definitiv die Oberhand und leitet ein heißes und oftmals sehr sonniges Pfingstwochenende ein", sagt Schmid. Am Freitag ziehen über den Norden und Osten einige Quellwolken, es besteht aber nur noch ein sehr geringes Schauerrisiko. Am Sonntag sind ganz vereinzelt Gewitter über dem Bergland möglich. Ansonsten bleibt es am Wochenende trocken.

Von Tag zu Tag wird es wärmer

Die Temperaturen steigen von Tag zu Tag: Am Freitag liegen sie zwischen 20 und 25 Grad im Norden und Nordosten sowie in den Hochlagen der östlichen Mittelgebirge, ansonsten werden es 24 bis knapp 30 Grad. Für Samstag werden Höchstwerte zwischen 25 und 31 Grad erwartet, im Südwesten bis 33 Grad. An der See bleibt es kühler.

Die 30-Grad-Marke ist nach Auskunft des DWD in diesem Jahr noch nicht überschritten worden. Die bisherigen Höchstwerte wurden am 3. Mai in Brandenburg mit 29,4 Grad gemessen, beispielsweise in Cottbus.