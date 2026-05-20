Nach kühlen und regnerischen Tagen legt das Wetter den Schalter Richtung Sommergefühl um - gerade rechtzeitig zum langen Wochenende.
20.05.2026 - 12:29 Uhr
Offenbach - Nach zuletzt durchwachsenem Wetter wird es nun sommerlich: Bereits am Freitag wird nach der Vorhersage des Deutschen Wetterdiensts (DWD) die 30-Grad-Marke stellenweise überschritten. Dies werde voraussichtlich entlang des Rheins und am Oberrhein der Fall sein, sagt DWD-Meteorologe Marcel Schmid. Ab 30 Grad sprechen Meteorologen von einem heißen Tag.