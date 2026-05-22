In der Südwesthälfte wird das Wetter teils hochsommerlich. In anderen Regionen zeigen sich die Temperaturen gemäßigter.
22.05.2026 - 15:16 Uhr
Offenbach - Deutschland steht ein sommerliches Pfingstwochenende bevor. In der Südwesthälfte könnten die Temperaturen auf über 30 Grad steigen, sagte der Meteorologe Sebastian Schappert vom Deutschen Wetterdienst in Offenbach. Von Sonntag bis Dienstag seien am Oberrhein sogar Höchstwerte bis 34 Grad möglich. In der Nordosthälfte wird es nicht ganz so warm.