Viel Sonne, kein Niederschlag - so geht es zunächst weiter beim Wetter. In der kommenden Woche könnte Regen die Trockenheit mildern.
29.04.2026 - 12:48 Uhr
Offenbach - Der Feiertag am Freitag wird in Teilen Deutschlands ein Sommertag: Im Westen werde die 25-Grad-Marke überschritten, teilte Marco Manitta mit, Meteorloge beim Deutschen Wetterdienst (DWD). Dies sei dann per Definition ein Sommertag. Ansonsten werden es 20 bis 24 Grad. "Bestes Wetter für Aktivitäten im Freien und ideales Grillwetter", sagt Manitta. Dazu scheint die Sonne.